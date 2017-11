Triberg Schenken und dabei auch helfen

Seit Wochen haben Frauen in Neukirch und Nußbach gebastelt und so werden auf dem Weihnachtsmarkt in Nußbach am 25. November am Stand der Pfarrgemeinde Nußbach Weihnachts-, Glückwunsch- und Trauerkarten, sowie Kerzen und andere Bastelarbeiten angeboten.

Ein wunderbares Geschenk für nette Menschen sind die beliebten Weihnachtstüten und in diesem Jahr auch die Backmischungen im Glas.

Das Original Nußbacher Bierebrot aus Biozutaten und die Wundertüten für Kinder und Erwachsene vervollständigt das Sortiment.