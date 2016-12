Triberg Sänger aus dem fernen Orient bringen Segen

Unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein" sammeln Kinder und Jugendliche in diesem Jahr für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit, wie es seitens des katholischen Pfarrbüros heißt. Die alljährlich stattfindende Spendensammelaktion geht vom päpstlichen Kindermissionswerk "Die Sternsinger" aus. An ihr beteiligen sich zahlreiche Jugendliche und ehrenamtliche Helfer in über 12 000 deutschen Pfarrgemeinden.

In Triberg sind traditionell die Ministranten für die Organisation und Durchführung der Aktion zuständig. Am Mittwoch, 4. Januar, kommen die Heiligen Drei Könige nach Angaben des katholischen Pfarramts in Triberg ab 9 Uhr in folgende Straßen: Hauptstraße, Bruelweg, Lehrer- Holzmann-Weg, Gerwigstraße, Nußbacher Straße, Altenbergweg, Hohnenweg, Hornbergerstraße, Fréjusstraße, Amtshausweg, Ludwigstraße, Friedrichstraße, Rohrbacherstraße, Hoflehen, Sägedobel, Ringmauerweg, Eichendorffweg, Sonnenhalde, Mozartstraße, Wallfahrtsstraße, Clemens- Maria- Hofbauerstraße, Schönwälder Straße, Schonacherstraße, Alte Schonachers-Straße, Rossgrund, Kroneckweg, Waldstraße und in die Pfarrer- Dold Straße. Am Donnerstag, 5. Januar, suchen sie in der Wasserfallstadt ab 9.30 Uhr folgende Straßen auf: Gartenstraße, Retschenweg, Rigiweg, Bergstraße, Kapellenberg, Herrmann-Schwerstraße, Birkenweg, Prälat-Fries-Straße, Schulstraße, Hälmenwinkel, De-Pellegrini-Straße, Obervogt-Huber-Straße, Schwendistraße, Kreuzstraße, Riffhalde, Faulbergweg. Hausbesitzer, an deren Türen ein Segensaufkleber befestigt ist, werden gebeten, diesen vorsichtig zu entfernen.

In Nußbach kommen die drei Könige am Freitag, 6. Januar, ab 13 Uhr, während die Gremmelsbacher Sternsinger am selben Tag bereits um 9.45 Uhr nach der Messe starten.