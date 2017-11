Triberg Proben für die Weihnachtsklänge

In diesem Jahr steht das Konzert unter dem Motto "Was ich dir sagen will". Die Besucher des Konzertes werden hören, was die Komponisten mit ihren Stücken und was die Musiker mit ihrer Musik sagen möchten. Durch diese Botschaften und die musikalischen Klänge wird in der Kirche eine spannungsgeladene Atmosphäre herrschen.

Schon seit einigen Wochen bereitet Dirigent Hansjörg Hilser seine Musiker auf das Weihnachtskonzert vor, um der Bevölkerung nach dem erfolgreichen Sommerkonzert wieder ein schönes Konzert bieten zu können.

Hansjörg Hilser wählte für dieses Konzert unter anderem drei absolute Klassiker der Blasorchesterliteratur aus. Er verrät, dass sich darunter "Toccata for Band" befindet, das meistgespielte Werk der USA. Mit dem finnischen Musikstück "Finlandia" sorgt die Kapelle für einen weiteren Ohrenschmaus. Mit "Herbei, ihr Gläubigen" wird auch christliche Weihnachtsmusik zum besten gegeben. Neben diesen Stücken wird das Orchester noch weitere Werke auflegen und die Zuhörer in eine musikalische Fantasie entführen. Außerdem werden mehrere Solisten mit ihrem musikalischen Talent für Gänsehaut sorgen.