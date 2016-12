Triberg Prächtiges Feuerwerk krönt Spektakel

Triberg. Mit rund 34 000 Besuchern lag die Besucherzahl auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren, wie Organisator Thomas Weisser in einem abschließenden Pressegespräch sagte. Im Vorjahr erlebten 37 000 Besucher das Lichterspektakel bei überwiegend frostig kaltem, aber, abgesehen von einem Nieselregen am zweiten Weihnachtsfeiertag, trockenen Wetter.

"Wir haben einen spannenden Weihnachtszauber erlebt", resümierte Weisser im Gespräch mit unserer Zeitung. Man habe so kurz nach dem Anschlag in Berlin nicht gewusst, wie die Leute reagieren. Umso erfreuter sei er gewesen, dass die Stimmung der Besucher sich nicht von den früheren Jahren unterschieden habe. "Die Leute hatten vielmehr eine ›jetzt erst recht‹- Haltung", so Weisser, der ausdrücklich auch die Zusammenarbeit mit dem Leiter de Polizeipostens, Gunter Feis und dessen Stellvertreter Markus Horn lobte.

Auch aus Sicht der Polizei verlief der Triberger Weihnachtszauber positiv. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen mitteilt, sei es im gesamten Zeitraum zu keinerlei Auffälligkeiten gekommen. Lediglich ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer sei im Rahmen der Kontrolle an den Einfallstraßen festgestellt worden.