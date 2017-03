Triberg Popcorn im Unterricht versüßt Schulausflug

Pädagogische Vorbereitung

23 Schüler nutzten gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin C. Rohde und Referendarin E. Fischer den Film Bekas (kurdisch für Waisenkinder) als Einstieg in das Thema "Unterwegs – Zuhause und in der Fremde" im Fach WZG. In einem anschließend angebotenen Filmgespräch arbeiteten die Kinder sehr aktiv mit. Auch dank Kinoinhaberpaar Retzbach und Popcorn, Taccos und Cola war es ein rundum gelungener Unterrichtstag.