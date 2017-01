Triberg Patrick Hettich erhält Landesehrennadel

Viele waren es, die seinem Ruf gefolgt waren, wenn auch längst nicht alle. Der Winter hat Einzug gehalten, gerade ältere Mitbürger bleiben da lieber daheim. Doch immerhin schaute kurz Landtagsabgeordneter Karl Rombach vorbei. Auch der evangelische Pfarrer Markus Ockert ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Ebenso fand Greifvogelpark-Investor Stephan Keidel den Weg zum Ehrenamtsempfang im Kurhaus.

In seiner Ansprache ging Strobel darauf ein, was die vielen Amtsinhaber mit ihren Vereinen alles stemmen. "Ihr seid die ehrenamtliche Elite, ihr könnt Akzente setzen", betonte er. Er zeigte die wichtigsten Feste der Stadt auf, bei denen man auf die Ehrenamtlichen baut. Über 60 Vereine habe die Stadt und die meisten seien mit ihren Vorsitzenden und verdienten Mitgliedern anwesend.

Strobel ging auch auf die Entwicklung der Stadt und die dafür notwendigen Maßnahmen ein. Er gab einen Ausblick auf die Tätigkeiten der Gemeinde für 2017, in dem unter anderem die Fortsetzung des Wasserfallwegles und der Start des Edeka-Neubaus erfolgen sollen. Er erwähnte die Breitbanderschließung, die in den nächsten beiden Jahren viel Raum einnehmen werde und auch die Grundschulsanierung werde in diesem Jahr fortgesetzt.