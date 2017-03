Triberg Opernstars auf der Kinoleinwand

Durch ein Versprechen, das er dem Meeresgott Poseidon gegeben hat, sieht sich der kretische König Idomeneus nach seiner Heimkehr vom trojanischen Krieg gezwungen, seinen eigenen Sohn zu opfern. Idomeneo, Mozarts große Choroper, handelt vom Widerstreit zwischen der Pflicht gegenüber den Göttern und der Treue zu den Menschen. Der Librettist Varesco ergänzte die Geschichte um ein glückliches Ende.

Mozarts erstes opernhaftes Meisterwerk findet seinen Weg als klassische Jean-Pierre Ponnelle Produktion zurück auf die Met-Bühne. Das herausragende Ensemble besteht aus Matthew Polenzani (Tenor ) als Idomeneo, Elza van den Heever (Sopran) als Elektra sowie Alice Coote, und Nadine Sierra. Dirigent ist James Levine. Die Oper wurde 1781 in München im Residenztheater uraufgeführt. Gesungen wird in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Beginn der Vorstellung ist um 18 Uhr, Ende etwa 22.20 Uhr. Es gibt zwei Pausen, in denen das Kinoteam für die Bewirtung sorgt.