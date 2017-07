Triberg Noch kein Käufer für Schulhaus

Nachdem nun ein genehmigter Zuschussantrag zum Kanalbau zum Anwesen Eisenhut vorliegt, wird hier mit dem Bau am 14. August begonnen. Die Kreisbachstraße wird aus diesem Grunde dann für zwei Tage voll gesperrt sein. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang werden auch Leerrohre für Glasfaserkabelanschlüsse gelegt, der Antrag auf Zuschüsse hier läuft. Ebenso für die Verlegung im Hirzwaldweg, hier wird ein Teilstück saniert. Baubeginn ist im August geplant. Hier informierte sich Ratsmitglied Raphael Kammerer nach der Stromleitung, die in diesem noch nicht überall geerdet sei – aber es sei berücksichtigt, konnte Hettich bestätigen, Leerrohre seien vorgesehen. In diesem Zeitraum wird auch das Teilstück in der Liembergstraße instand gesetzt erklärte Ortsvorsteher Hettich auf Anfrage von Lothar Hoch. Es laufe auch der Planungsauftrag für die Hintertalstraße, gab Hettich noch bekannt.

Lothar Hoch fragte nach dem Sachstand zum Verkauf des leer stehenden Schulgebäudes in Nußbach. Nachdem nun der letzte Interessent endgültig abgesprungen sei, so Hettich, vermarkte ein örtliches Geldinstitut diese Immobilie.

Hoch regte ebenso an, baldigst einen Ortstermin auf dem Friedhof festzulegen, bezüglich der Themen Baumgrabfeld und ein weiterer Eingang, was der Ortsvorsteher ihm zusagte.

Zu seinem Bedauern konnte der Ortsvorsteher der Anfrage von Jörg Faller bezüglich der dirngend erforderlichen Hangsicherung am Sportplatz in Nußbach noch keinen positiveren Bescheid – als bekannt – geben.