Triberg Neues Konzept im Gymnasium

Die Schüler von Klasse 5 bis 7 können an allen Schultagen außer Freitag bis 15.30 Uhr in der Schule bleiben. Jeder kann in den Arbeitsgemeinschaften mitmischen oder die Hausaufgabenhilfe buchen, die von den Lehrern betreut wird. "Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot mit variablem System, das unsere kleine Schule mit 320 Schülern massiv aufwerten wird", zeigt sich Direktor Kiefer überzeugt. "Das ganze Kollegium steht hinter dem Konzept und beteiligt sich bei Bedarf", freut er sich.

Schüler und Eltern können wählen, ob sie einen oder mehrere verlässliche Tage pro Woche in Anspruch nehmen wollen, sie müssen lediglich ihre Wünsche für ein halbes Schuljahr anmelden, damit geplant werden kann.

Das Angebot ist völlig kostenfrei außer dem Mittagessen im Antoniusheim nebenan, das jedoch ebenfalls auf freiwilliger Basis gebucht werden kann. Die Jugendlichen können ihr Essen auch mitbringen oder in der Pause etwas kaufen, wie Oliver Kiefer klar stellt. Nach den Pfingstferien wird das Gesamtkonzept den Eltern per Brief vorgestellt.