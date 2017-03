Triberg. Der Winter geht endgültig dem Ende entgegen. Der Frühling ist im Kommen beziehungsweise schon da und die Skizunft Triberg bietet erneut in Verbindung mit dem örtlichen Turnverein einen Lauftreff für Männer und Frauen an. Ab Mittwoch, 5. April, wird wöchentlich im Prisengebiet (ab 10 Uhr) bis Ende Juli gemeinsam gelaufen. Die einmalige Gebühr für Mitglieder beträgt zehn Euro, Nichtmitglieder bezahlen für die Teilnahme am Lauftreff 15 Euro. Informationen sind bei Bertram Kienzler unter der Telefonnummer 07722/47 64 erhältlich. Er nimmt auch Anmeldungen für das gemeinsame Angebot von Skizunft und Turnverein Triberg entgegen.