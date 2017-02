Triberg Kulturausflug nach New York

Die in Lettland geborene Sopranistin Kristine Opolais begann im Alter von sieben Jahren ihre musikalische Ausbildung und ist inzwischen auf zahlreichen Opernbühnen der Welt zu Gast. In der Metropolitan Opera präsentiert sie sich in einer ihrer Paraderollen. Die tragische Liebesgeschichte, faszinierende Klangwelten, liedhafte und hochdramatische emotionale Momente und nicht zuletzt das bekannte "Lied an den Mond" ließen Rusalka zu einer der beliebtesten tschechischen Opern werden. Uraufgeführt wurde Rusalka 1901 in Prag.

Die Met zeigt eine Neuinszenierung von Tony-Award Gewinnerin Mary Zimmerman. Dirigiert wird die Oper von Sir Mark Elder Mezzosopranistin Jamie Barton, Tenor Brandon Jovanovich, und Bassbariton Eric Owens sind in weiteren Hauptrollen zu hören und zu sehen. Gesungen wird tschechischer Sprache mit deutschen Untertiteln Beginn 19 Uhr, Ende gegen 22.50 Uhr. Es gibt zwei Pausen in denen das Kinoteam für die Bewirtung sorgt.

Weitere Informationen: www.kronenlichtspiele.de