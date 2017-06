Das "Konzept Schwarzwald – Black Forest Originals" öffnete in der Hauptstraße 44 in Triberg seine Pforten. Bei der Eröffnungsfeier gratulierten zahlreiche Gäste Kauffrau Annette Burk zur Entscheidung, die Mittelstadt mit einem kleinen aber feinen Laden zu bereichern. Auch Bürgermeister Strobel und Gemeinderatsmitglieder freuten sich, dass in den einige Zeit leer stehenden Geschäftsräumen wieder Leben einkehrt und wünschten der Inhaberin viel Erfolg. Ihr Sortiment reicht von erlesenen Getränken über Süßes, Herzhaftes bis hin zu Nützlichem für Mann und Frau. Es umfasst Waren von kreativen Menschen, Handwerkern aus der Region, die mit viel Liebe zum Detail Besonderes schaffen. Foto: Börsig-Kienzler