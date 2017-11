Zu einem fröhlichen Beisammensein fand sich auch dieses Jahr wieder der Jahrgang 1952 in Triberg ein. Nach einem Begrüßungs-Umtrunk führte Schulleiter Felix Ludwig die ehemaligen Schüler durch die neu gestalteten Räume der ehemaligen Volksschule der Wasserfallstadt. Danach ging es zum Schwarzwaldmuseum, wo Klaus Nagel mit interessanten und amüsanten Details zur Geschichte Tribergs aufwartete. Nach einem kurzen Abstecher ins Triberg-Land ging es den Wasserfall hinauf zum "Bergsee-Stüble", wo man bei gutem Essen und Trinken bis spät in die Nacht viele lustige Erinnerungen austauschte. Nach diesem ereignisreichen Tag freuen sich die Teilnehmer bereits auf das nächste Treffen in fünf Jahren. Foto: Foto Carle