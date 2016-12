Triberg Jahressplitter

Über die Unterbringung von Flüchtlingen in Triberg informiert das Landratsamt. Zu der Veranstaltung im Pfarrsaal kommen viele interessierte Einwohner. Wie das Landratsamt erklärt, habe es das so genannte Lehrerhaus in Nußbach zur Flüchtlingsunterbringung angemietet. In Triberg sollten weitere Asylbewerber in zwei Wohnungen in der Schulstraße untergebracht werden.

Der Bezirksimkerverein Triberg trägt den Badischen Imkertag anlässlich seines 150-jährigen Bestehens aus. Dazu gehört auch ein ansprechendes Rahmenprogramm.

Der zwischen Wasserfall und Hochseilklettergarten in Triberg geplante Greifvogelpark sorgt für reichlich Diskussion. Manche Tierschützer lehnen das Projekt vehement ab. Die Stadt hingegen befürwortet die Pläne des Investors und erkennt in dem neuen Angebot eine zusätzliche touristische Attraktion. Mit den vorbereitenden Arbeiten wie Wegebau und Errichtung eines Kiosks wird begonnen.