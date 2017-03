Triberg Interessante und vielseitige Blasmusik

In diesem Jahr wurde der befreundete Musikverein "Harmonie" Winzeln als Konzertpartner gewonnen. Diese Musiker werden unter der Leitung von Elias Zuckschwerdt die Zuhörer mit Werken wie "A Huntingdon Celebration", "First Suite in Es", "Saga Maligna" und "Star Wars Saga" unterhalten.

Der Musikverein Gremmelsbach eröffnet in diesem Jahr seinen Programmteil unter neuer musikalischer Leitung - seit Januar heißt sein der Dirigent Slawomir Moleta. Er hat in den vergangenen Wochen ein anspruchsvolles Programm für den jährlichen musikalischen Höhepunkt im Vereinsleben einstudiert. Mit Stücken wie "Rise of the Firebird", "Into the raging river", "Montanas del Fuego", "James Bond 007 Selection", "Benny Goodman" oder "Let me entertain you" wird der Musikverein Trachtenkapelle Gremmelsbach den Frühling einleiten.