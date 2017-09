Triberg Hüttenfest zum Saisonabschluss

Zum Saisonabschluss, der bei herrlichem, aber bereits recht herbstlich-kühlem Wetter stattfand, nutzten die jungen Mitglieder der Skizunft die Grillstelle aber zu anderen Zwecken, nämlich für ein zünftiges Lagerfeuer. Derweil hatten vor allem die jüngeren Frauen und Mädchen mit der Bewirtung des Hüttenfestes zu tun.

Auch in diesem Jahr war die Skizunft wieder recht aktiv. Dabei lief sportlich sicher nicht alles nach Plan. Zwar konnte der weithin bekannte und beliebte Staffellauf um den Preis des Bürgermeisters der Stadt Triberg durchgeführt werden, doch das geplante Gaudi-Rennen am Rohrhardsberg in Schonach fiel einmal mehr dem Schneemangel zum Opfer. Rund 20 Teilnehmer gingen auch diesmal wieder mit zur Skiausfahrt ins Tiroler Skigebiet Fiss-Ladis. Gemeinsam mit dem Turnverein Triberg hatten die Mitglieder der Skizunft erst eine Woche zuvor die erneute Herausforderung Wasserfalllauf gestemmt. Ohne die Kenntnisse und Computerprogramme der Skizunft wäre das sicher schwieriger geworden, zudem steuerten sie ihre geradezu historischen Startnummern bei und die Zeitnahme.

Angelockt vom feinen Duft des Grillguts, fanden sich auch etliche Wanderer ein, für viele gehört das Hüttenfest zum festen Programmpunkt. Darunter auch bei den Musikern der Stadt- und Kurkapelle, die sich mit ihrem Auftritt auch für die Mithilfe der Skizunft bei ihrem großartigen Konzert bedankten.