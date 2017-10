Triberg Hörgenuss auf hohem Niveau

Die jungen Musikanten aus den Jugendorchestern der Stadt- und Kurkapelle Triberg, vom Musikverein Kurkapelle Schönwald, der Trachtenkapelle Nußbach, der Musikvereine Schönenbach, Katzensteig und Gütenbach sowie der Stadtkapellen Vöhrenbach sowie Furtwangen moderierten ihren Abend selbst und sie bewiesen, dass sie selbst in dieser Menge absolut klasse sind und ihr musikalisches Handwerk beherrschen.

"Andrew Lloyd Webber in Concert" titelte das Arrangement von Michael Sweeney, in das er die bekanntesten Melodien aus "Phantom der Oper", "Memory" und "Go, Go, Go Joseph" packte.

Aus dem mittlerweile sehr bekannten Fantasy-Epos "Game of Thrones" spielte das junge Orchester Themen der verschiedenen Episoden, gefolgt von der "Blue Ridge Saga".

Mit dem vor allem in ganz Deutschland bekannten Titel "Nessaja" führte das Orchester begeisternd fort, gefolgt von dem erbarmungslos düsteren Titellied aus "Return oft he Vikings", das gekonnt die Grausamkeiten der einstigen Wikinger darstellt.

John Williams ist bekannt für seine Filmmelodien, vor allem seine Märsche begeistern ein Millionenpublikum. Der Raiders March gehört zu Indiana Jones genau wie der Midway March zur "Schlacht um Midway" oder "The Throne Room" zu den Star Wars Filmen, doch Olympic Spirit ist die triumphale Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul. Mindestens genauso bekannt ist "Mary Poppins". Aus diesem Disney Film spielten die Jungmusiker "Selections from Mary Poppins" mit den Titeln "Feed the Birds", "A Spoonful of Sugar", "Chim Chim Cher-ee", "Step in Time" und natürlich den berühmten Zauberspruch "Supercalifragilisticexpialidocious".

Begeistern konnte das Riesenensemble auch mit "A Klezmer Karnival" von Philip Spark, das teils extrem aufs Tempo drückt. Der Marsch "Matterhorn Gotthard Bahn" zeigte wunderbar auf, wie anpassungsfähig die jungen Musiker sind. Eigentlich Abschied nehmen wollten sie mit der alten schottischen Ballade "Auld lang Syne", die im englischsprachigen Raum zum Jahreswechsel gesungen wird. Doch allein– der Applaus forderte zumindest eine Zugabe. Zur Freude vieler Fans war es der "Deutschmeister"-Regimentsmarsch, den sie ans Ende stellten.

Ein solches Konzert darf es ruhig öfter geben, so der Tenor mancher Besucher. Sicher wäre es dem nachbarschaftlichen Gedanken durchaus zuträglich. Allerdings ist der Zeitaufwand sowohl für die jungen Musiker als auch für den Dirigenten enorm.