Triberg Greifvogelpark: Tierschützer lassen nicht locker

Peta lässt nicht locker: Bereits mehrmals hatte die Tierrechtsorganisation den geplanten Park in der Wasserfallstadt scharf kritisiert – ohne Erfolg, denn von der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat wird die Idee begrüßt. Nun setzt man auf zwei andere Argumente: Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Parks sowie die geplante Verschärfung der Mindestanforderung an die Haltung von Greifvögeln und Eulen.

So verweist man in einer Pressemitteilung darauf, die sich erneut an den Investor Stephan Kreidel wendet, dass die kommerzielle Zurschaustellung von Tieren ein Auslaufmodell sei. "Das Projekt ist eine Fehlinvestition, denn immer weniger Menschen möchten heutzutage Tiere sehen, die in kleinen Käfigen oder an Lederriemen vor sich hin vegetieren", begründet Vanessa Reithinger, Fachreferentin für Wildtiere bei Peta Deutschland, die Ansichten.

Peta: Greifvogelpark nicht rentabel