Triberg. Am vergangenen Wochenende fand der jährliche Ausflug der Skizunft Triberg statt. Früh am Samstagmorgen ging es durch wildes Schneegestöber in das Skigebiet von Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol. Gegen 10 Uhr stand die 17-köpfige Gruppe auf dem Berg bereit zur ersten Abfahrt. Das durchwachsene Wetter bot den Teilnehmern alles von Nebel bis Sonnenschein. Am Sonntag und Montag kamen die Skifahrer voll auf ihre Kosten. Bester Pulverschnee und immer wieder Sonnenschein ließen die Skifahrerherzen höher schlagen. Zu ihrem Bedauern gingen die drei Tage viel zu schnell vorbei.