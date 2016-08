Triberg Geld verdienen, statt Koffer packen

Raumschaft Triberg. Ob Strand oder Berge, Hotel oder Camping: rund 53,4 Millionen Bundesbürger zieht es mindesten einmal im Jahr an ein ausgewähltes Urlaubsziel. Doch viele Jugendliche nutzen die Ferien auch, um etwas Geld zu verdienen. In der Raumschaft gibt es zahlreiche Unternehmen, die den jungen Jobbern einen Arbeitsplatz anbieten: Die Firma FTG, die in ihrem Hauptsitz in der Wasserfallstadt Stromverbindungssysteme für die ganze Welt fertigt, beschäftigt in der Regel 15 bis 20 Ferienjobber. "Die Dauer der Beschäftigung ist verschieden, zwischen drei und sechs Wochen", so Nicole Kratt vom Personalmanagement gegenüber unserer Zeitung. Die Jugendlichen sollten aber mindestens drei Wochen arbeiten, meint Kratt. Das Mindestalter für Jobber, die leichte Montagetätigkeiten ausführen müssten, liege bei 15 Jahren. "Leider müssen wir auch manchmal Bewerber ablehnen. Entweder sind die Grundvoraussetzungen nicht gegeben, oder die Plätze für die Ferienjobber sind schon alle belegt", erläutert Kratt.

Besonders erfreut zeigt sie sich über Jobber, die zum Teil über Jahre hinweg in dem Unternehmen arbeiten wollten. "Besonders toll ist es, wenn es Jobber in unserem Unternehmen so gut gefällt, dass sie eine Ausbildung oder ein duales Studium bei uns beginnen möchten", führte Kratt aus. Über das Thema Entgelt äußere sie sich aber grundsätzlich nicht.

Auch bei der Stadt Triberg sind über den Sommer hinweg sechs Ferienjobber beschäftigt, teilt Hauptamtsleiterin Barbara Duffner auf Anfrage mit. "Zwei Jugendliche sind beim Bauhof, drei in der Tourist-Info und einer im Freibad beschäftigt", beschreibt Duffner die Tätigkeitsfelder der Jugendlichen, die über einen unterschiedlich langen Zeitraum beschäftigt seien. "Ein Teil nur eine Woche, andere zwei oder vier", so die Hauptamtsleiterin, bei der sich die Jugendlichen auch bewerben könnten. Zudem würden Jobber beim Weihnachtszauber für die Verkehrsregelung eingesetzt. "Die Arbeitszeiten liegen im Sommer bei 7,8 bis 8,5 Stunden pro Tag, je nach dem, in welchem Bereich der Job gemacht wird", sagt Barbara Duffner.