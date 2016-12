Triberg Fröhlicher Advent mit Fünftklässlern

Triberg. Die Fünftklässler spielten selbstbewusst und sicher die Hauptrollen auf der Bühne. Erstaunlich, wie gut die zehnjährigen Schüler schon die englische Sprache beherrschen. Wie die Lerchen sangen sie ihre Texte auswendig ohne einen einzigen Fehler. Gerührt und stolz betrachteten die Eltern und Lehrer im Publikum die Jugendlichen und klatschten begeistert nach jedem Programmpunkt.

Und das Programm der beiden Fünferklassen war recht vielseitig. "Sie haben den musischen Abend mit ihren Lehrerinnen in der Blockwoche erarbeitet und dann noch in den Klassen geübt", verriet Thomas Serazio unserer Zeitung. Der Konrektor, der den erkrankten Schulleiter Waldfried Sandmann vertrat, war voll des Lobes für die Jüngsten in der Realschule und deren Ideen.

Traditionelle Weihnachtslieder wechselten sich ab mit lustigen Spielen. Bei einem Vokabelspiel mussten Gegenstände erraten und in einem Korb gesucht und gezeigt werden. Die Schüler der 5 b trugen ihre selbst verfassten Wintergedichte vor. "Santa’s Classes" hieß der flotte Tanz, den die Schüler der 5 a auf der Bühne präsentierten.