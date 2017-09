Triberg Freie Fahrt durch Mini-Landschaften

"Wunderschön ist es geworden, ich freue mich saumäßig", betonte Strobel lachend in seiner kurzen Rede zur Eröffnung. Eine absolute Bereicherung sah er in der neuen Attraktion, die hoffentlich viel Betrieb in diesen Teil der Stadt bringe. Und es solle weitere Aktionen in Triberg geben, kündigte er an.

Auch Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold hatte viel Freude an der neuen touristischen Attraktion. Er sieht das Miniaturenland als einen Meilenstein des Tourismus vor allem für Triberg an – eine wichtige Maßnahme auf dem Weg zur Ganzjahres-Destination, da die Stadt momentan noch stark saisonal geprägt sei. "Das ›Triberg-Land‹ soll weiter wachsen", forderte er.

Als nächste Attraktion schwärmte er vom Weihnachtszauber, der, möglichst im nächsten Jahr miniaturisiert werden solle. Zahlreiche junge und ältere Gäste hatten nach den Grußworten großen Spaß, Bewegung in die Miniaturwelten zu bringen: Denn auf Knopfdruck setzt sich irgendein Detail der kleinen Welten in Bewegung. Was dann auch den Erwachsenen sichtlich gefiel.

Im "Triberg-Land" werden auf über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche Modellbau-Anlagen der Weltfirma Gebrüder Faller aus Gütenbach gezeigt. Die Besucher können per Knopfdruck eine Interaktion auslösen: So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder auch Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für die ganze Familie.

Beeindruckend ist vor allem der originalgetreue Nachbau des Triberger Bahnhofs zum Zeitpunkt der Schwarzwaldbahn-Tage auf dem mehrere Züge zeitgleich unterwegs sind. Auch der Minizug „Wasserfall-Express“ der im Original den Besucher der Stadt die Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Stadtrundfahrt näher bringt, darf dort im Modell nicht fehlen.

Die weiteren Anlagen orientieren sich vorwiegend an dem Thema Schwarzwald. Aber auch weitere Regionen, wie das Allgäu oder eine Strandszene des Bodensees, ist dargestellt. Ein Hingucker ist die Kirmes, die mit tollen Lichteffekten aufwartet.

Im Rahmen einer Triberg-Inclusive-Karte können die Wasserfall-Besucher die neue Ausstellung in zentraler Lage ohne zusätzliche Kosten besichtigen.

Ab Samstag, 30. September hat das "Triberg-Land" täglich geöffnet. Im Rahmen eines Tag der offenen Tür kann es am Sonntag, 1. Oktober, kostenfrei besichtigt werden.

Im "Triberg-Land" werden auf über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche Modellbau-Anlagen der Weltfirma Gebrüder Faller aus Gütenbach gezeigt. Die Besucher können per Knopfdruck eine Interaktion auslösen: So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder auch Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für die ganze Familie.

Beeindruckend ist vor allem der originalgetreue Nachbau des Triberger Bahnhofs zum Zeitpunkt der Schwarzwaldbahn-Tage auf dem mehrere Züge zeitgleich unterwegs sind. Auch der Minizug „Wasserfall-Express“ der im Original den Besucher der Stadt die Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Stadtrundfahrt näher bringt, darf dort im Modell nicht fehlen.

Die weiteren Anlagen orientieren sich vorwiegend an dem Thema Schwarzwald. Aber auch weitere Regionen, wie das Allgäu oder eine Strandszene des Bodensees, ist dargestellt. Ein Hingucker ist die Kirmes, die mit tollen Lichteffekten aufwartet.

Im Rahmen einer Triberg-Inclusive-Karte können die Wasserfall-Besucher die neue Ausstellung in zentraler Lage ohne zusätzliche Kosten besichtigen.

Ab Samstag, 30. September hat das "Triberg-Land" täglich geöffnet. Im Rahmen eines Tag der offenen Tür kann es am Sonntag, 1. Oktober, kostenfrei besichtigt werden.

Im "Triberg-Land" werden auf über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche Modellbau-Anlagen der Weltfirma Gebrüder Faller aus Gütenbach gezeigt. Die Besucher können per Knopfdruck eine Interaktion auslösen: So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder auch Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für die ganze Familie.

Beeindruckend ist vor allem der originalgetreue Nachbau des Triberger Bahnhofs zum Zeitpunkt der Schwarzwaldbahn-Tage auf dem mehrere Züge zeitgleich unterwegs sind. Auch der Minizug „Wasserfall-Express“ der im Original den Besucher der Stadt die Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Stadtrundfahrt näher bringt, darf dort im Modell nicht fehlen.

Die weiteren Anlagen orientieren sich vorwiegend an dem Thema Schwarzwald. Aber auch weitere Regionen, wie das Allgäu oder eine Strandszene des Bodensees, ist dargestellt. Ein Hingucker ist die Kirmes, die mit tollen Lichteffekten aufwartet.

Im Rahmen einer Triberg-Inclusive-Karte können die Wasserfall-Besucher die neue Ausstellung in zentraler Lage ohne zusätzliche Kosten besichtigen.

Ab Samstag, 30. September hat das "Triberg-Land" täglich geöffnet. Im Rahmen eines Tag der offenen Tür kann es am Sonntag, 1. Oktober, kostenfrei besichtigt werden.

Im "Triberg-Land" werden auf über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche Modellbau-Anlagen der Weltfirma Gebrüder Faller aus Gütenbach gezeigt. Die Besucher können per Knopfdruck eine Interaktion auslösen: So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder auch Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für die ganze Familie.

Beeindruckend ist vor allem der originalgetreue Nachbau des Triberger Bahnhofs zum Zeitpunkt der Schwarzwaldbahn-Tage auf dem mehrere Züge zeitgleich unterwegs sind. Auch der Minizug „Wasserfall-Express“ der im Original den Besucher der Stadt die Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Stadtrundfahrt näher bringt, darf dort im Modell nicht fehlen.

Die weiteren Anlagen orientieren sich vorwiegend an dem Thema Schwarzwald. Aber auch weitere Regionen, wie das Allgäu oder eine Strandszene des Bodensees, ist dargestellt. Ein Hingucker ist die Kirmes, die mit tollen Lichteffekten aufwartet.

Im Rahmen einer Triberg-Inclusive-Karte können die Wasserfall-Besucher die neue Ausstellung in zentraler Lage ohne zusätzliche Kosten besichtigen.

Ab Samstag, 30. September hat das "Triberg-Land" täglich geöffnet. Im Rahmen eines Tag der offenen Tür kann es am Sonntag, 1. Oktober, kostenfrei besichtigt werden.

Im "Triberg-Land" werden auf über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche Modellbau-Anlagen der Weltfirma Gebrüder Faller aus Gütenbach gezeigt. Die Besucher können per Knopfdruck eine Interaktion auslösen: So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder auch Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für die ganze Familie.

Beeindruckend ist vor allem der originalgetreue Nachbau des Triberger Bahnhofs zum Zeitpunkt der Schwarzwaldbahn-Tage auf dem mehrere Züge zeitgleich unterwegs sind. Auch der Minizug „Wasserfall-Express“ der im Original den Besucher der Stadt die Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Stadtrundfahrt näher bringt, darf dort im Modell nicht fehlen.

Die weiteren Anlagen orientieren sich vorwiegend an dem Thema Schwarzwald. Aber auch weitere Regionen, wie das Allgäu oder eine Strandszene des Bodensees, ist dargestellt. Ein Hingucker ist die Kirmes, die mit tollen Lichteffekten aufwartet.

Im Rahmen einer Triberg-Inclusive-Karte können die Wasserfall-Besucher die neue Ausstellung in zentraler Lage ohne zusätzliche Kosten besichtigen.

Ab Samstag, 30. September hat das "Triberg-Land" täglich geöffnet. Im Rahmen eines Tag der offenen Tür kann es am Sonntag, 1. Oktober, kostenfrei besichtigt werden.

Im "Triberg-Land" werden auf über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche Modellbau-Anlagen der Weltfirma Gebrüder Faller aus Gütenbach gezeigt. Die Besucher können per Knopfdruck eine Interaktion auslösen: So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder auch Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für die ganze Familie.

Beeindruckend ist vor allem der originalgetreue Nachbau des Triberger Bahnhofs zum Zeitpunkt der Schwarzwaldbahn-Tage auf dem mehrere Züge zeitgleich unterwegs sind. Auch der Minizug „Wasserfall-Express“ der im Original den Besucher der Stadt die Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Stadtrundfahrt näher bringt, darf dort im Modell nicht fehlen.

Die weiteren Anlagen orientieren sich vorwiegend an dem Thema Schwarzwald. Aber auch weitere Regionen, wie das Allgäu oder eine Strandszene des Bodensees, ist dargestellt. Ein Hingucker ist die Kirmes, die mit tollen Lichteffekten aufwartet.

Im Rahmen einer Triberg-Inclusive-Karte können die Wasserfall-Besucher die neue Ausstellung in zentraler Lage ohne zusätzliche Kosten besichtigen.

Ab Samstag, 30. September hat das "Triberg-Land" täglich geöffnet. Im Rahmen eines Tag der offenen Tür kann es am Sonntag, 1. Oktober, kostenfrei besichtigt werden.