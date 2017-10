Triberg Erst den Ball treffen, dann das Tor

In der Gruppe hieß es dann, entweder über Stangen zu hüpfen und Torschüsse anzubringen oder aber einen Slalom um die kleinen Hütchen herum vor dem Torschuss zu machen. Oder einfach mal aufs Tor schießen, weil man gerade frei steht. Mit sehr viel Spaß waren auch Kinder dabei, die bisher Fußball blöd fanden, wie eine der anwesenden Mütter erzählte. Aus einem "wetten, dass die die Arme verschränkt und gar nichts macht?", bot sie eine Wette an, die sie ohne jeden Zweifel verloren hätte. Sie fiel auch nicht über den Ball, wie die Mutter befürchtet hatte, nein, sie machte mit und sie traf Ball und Tor. Nach einigen Wechseln zwischen den Stationen wurden die Kinder mit einem T-Shirt versehen und wieder auf den Weg geschickt beziehungsweise in den Kindergarten zurückgefahren.