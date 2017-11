Triberg Er prägte Gremmelsbach nachhaltig

Zwei Jahre später übernahm er die Verantwortung für den Betrieb, und nun galt es, von den rasanten, technischen Veränderungen bis zur höchstkomplizierten Computerisierung nicht überrollt zu werden. Welch weiter Weg dies war, zeigt überdeutlich, dass in seiner Jugend täglich noch das Fuhrwerk mit drei schweren Pferden Langholzstämme aus Gremmelsbacher Wäldern in das Sägewerk beförderten und heute im Halbstundentakt Lastwagen die Stämme heranführen.

Den Bau der Heizkraftanlage und die Erweiterung der Trocknungskapazitäten, die letzte große Investition, die sein Sohn Andreas ins Werk setzte, erlebte er noch. Er wusste damit sein Lebenswerk bewahrt. Bis in seine letzten Tage war der Seniorchef an seinem Arbeitsplatz im Büro zu sehen.

Ein Betrieb mit über 70 Arbeitern und Angestellten musste jederzeit vor Pannen bewahrt werden, was bedeutete, dass notwendige Reparaturen nur in den Ferien durchgeführt werden konnten. Für den Chef erforderte dies ständige Anwesenheit. Ferienreisen mit Ehefrau Helene kannte er in jungen Jahren nicht. Gelegentlich besuchten sie Kunden im Ausland. Während allen gemeinsamen Jahren hatte er in Helene eine Stütze. Auch sie scheute körperliche Arbeit nicht. Sie tat Kurierdienste zu Bank und Post, bis das Internet diese überflüssig machte.

Den Überblick über ein solch expandierendes Unternehmen zu behalten, wäre schon genug gewesen. Nicht für Waldemar Finkbeiner. Sein Leben gehörte nicht nur seiner Familie und seinem Betrieb.

Zutiefst fühlte er sich mit seiner Heimatgemeinde verbunden. Einmalig in der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts in Gremmelsbach war, dass der Sohn seinem Vater als Gemeinderats- und anschließend als Ortschaftsratsmitglied folgte. Waldemar folgte auf Theophil: von 1965 bis 1984.

Waren starke Veränderungen im Betrieb zu meistern, so waren in der Kommunalpolitik nicht weniger gewichtige herbeizuführen. Die innerörtlichen Straße wurden befestigt. Das Ortsbild nahm ein neues Aussehen an. Der Schulhausbau stand an, die Aussegnungshalle war zu planen und zu bauen. Über die Eingemeindung war zu entscheiden. Auch durch das gemeindeeigene Haus unter der Kirche, das Waldemar kaufte, erfuhr die Ortsmitte eine Verschönerung.

Noch länger war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr: 33 Jahre. Der Oberfeuerwehrmann wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Auch andere Vereine lagen ihm am Herzen. Unvergessen ist, dass er einem Ehepaar das Leben rettete, dessen Auto in einer Kurve in die reißende, eisige Gutach gestürzt war. Unter Einsatz seines Lebens gelang es ihm, beide Insassen an den Bachrand zu bringen und sie so zu retten. So prägte Waldemar Finkbeiner in mehrfacher Hinsicht die Geschichte Gremmelsbachs.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 15. November, um 14 Uhr in der Kirche in Gremmelsbach statt. Im Anschluss erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof.