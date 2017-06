Triberg Einstige Werkstatt Queck soll bald Geschichte sein

Triberg. Eine ganze Reihe an Bauanträgen wurden im Gemeinderat Triberg in aller Kürze abgehandelt.

Die St. Georgener Eigentümerin des Hauses Im Roßgrund 2 will in dem genannten Haus hinter der Straßenseite eine Dachgaube mit einem vorgebauten Balkon anbringen.

Im Zuge dessen soll das Dachgeschoss zur Wohnung ausgebaut werden, an Nord- und Ostseite sollen Dachfenster eingebaut werden. "Wir begrüßen alle Maßnahmen, die neuen Wohnraum schaffen, und das ist eine schöne Investition", lobte Bürgermeister Gallus Strobel in der Sitzung. Der Gemeinderat schloss sich seiner Meinung ohne Gegenstimme an.