Triberg Ein Bummel wird hier zum Vergnügen

Unzählige Strohhüte, die idealerweise zur Zeit wieder in sind, dazu Fasnetsartikel wie T-Shirts, Kinderkostüme, lustige Nasen, Ringelsocken und Hosenträger suchten ihre Abnehmer – und die gab es auch. Manch einer schnappte sich gleich einen der bereitstehenden Einkaufskörbe und deckte sich für die nächste Fasnet ein. Tische und Bänke vor dem Haus luden ein, ein Stück Zwiebelkuchen oder Quiche zu genießen.

Und auch wenige Meter weiter, beim Flohmarkt für Jedermann im Pfarrzentrum, kamen Flohmarktfans voll auf ihre Kosten. Spiele, Bücher, Kleidung – eine bunte Palette an Artikeln gab es für kleines Geld zu erwerben.

Dies sorgte für strahlende Gesichter bei Verkäufern und Erwerben gleichermaßen. Auch hier wurde an das leibliche Wohl gedacht: Kaffee, Kuchen, Waffeln und natürlich Kilwiküchle sorgten für eine kleine Stärkung vor oder nach dem Einkauf.

Ums Einkaufen ging es schließlich an diesem Sonntag hauptsächlich: Zum zweiten Mal in diesem Jahr öffneten die Einzelhändler ihre Geschäfte für einen Sonntagsbummel. Das breit gefächerte Warenangebot traf auf großen Anklang und ermöglichte den kleinen und großen Kunden, über Schuhe, Sportartikel, Brillen, Schmuck, Schreibwaren und Heimtextilien bis hin zu Blumen und Möbel, ganz genüsslich zu schauen, zu probieren und sich beraten zu lassen.

Für musikalische Unterhaltung sorgte zum einen die Kurkapelle Schonach, die an verschiedenen Stationen im Dorf Halt machte und neben Marsch und Polka auch das traditionelle "Romm isch romm" zum Besten gab. Auch bei Moosis Lesecafé gab es Live-Musik, durch Alleinunterhalter "Fury".

Und im Haus des Gastes spielte die Alte Garde auf. Hierhin lockten außerdem der Kaffeeduft und ein großes Kuchenbuffet des Handharmonika-Spielring/Trachtengruppe, die das Foyer und die Terrasse für ihren Kilwi-Kaffee hergerichtet hatten.

Etwas peripher zum Zentrum des Geschehens, und dennoch gut durch einen kleinen Spaziergang oder mittels kostenlosen Shuttleservice zu erreichen, öffnete die Klaus-Ringwald-Ausstellung ihre Türen. Bereits am Samstag waren Kunstinteressierte eingeladen, die Ausstellung in dem sich im Rohbau befindenden Museum zu begutachten. Neben vielen heimischen Einzelbesuchern, gab es auch etliche Gruppen von auswärts, die sich in den Alfred-Feudel-Weg aufmachten, um einen Einblick in das großartige Schaffen des heimischen Künstlers Klaus Ringwald zu bekommen.