Triberg Dom beeindruckt

Darauf erfolgte eine umfassende Renovierung die bis 1981. Seit dem Jahr 1934 ist das renommierte, jesuitische Kolleg St. Blasien, mit Internat für Jungen und Mädchen, im ehemaligen Kloster untergebracht. Für Kulturinteressierte werden Konzerte.

Halt im Landfrauencafé

Auf der Rückfahrt wurde ein Halt in St. Märgen eingelegt. Im Landfrauencafé Goldene Krone ließen es sich die Ausflügler gut gehen. Angeboten wurden regionale Köstlichkeiten aus der Landfrauenküche, die weit über die Region bekannt sind. Die Ausflügler genossen diese Köstlichkeiten, traten gesättigt die Rückreise an. Mit vielen Impressionen kamen sie gegen 19 Uhr in Triberg an.