Triberg Die großen Pilgerströme ebben ab

"Es war ja eine Initiative von Seiten der Stadt", machte Arnold deutlich. Man hätte alles offiziell genehmigen lassen wollen. Fridolin Keck, der damalige Generalvikar des Erzbistums Freiburg, hätte gemeinsam mit dem Personalchef der Diözese, Peter Kohl, die Delegation aus Triberg empfangen. Mit dabei seien neben Pfarrer Andreas Treuer auch Bürgermeister Gallus Strobel sowie Arnold selbst gewesen. Den Wunsch nach mehr Gottesdiensten im Marienmonat Mai hätten die beiden Domkapitulare erfreut registriert.

In diesem Jahr fanden bereits im dritten Jahr zusätzlich zu den samstäglichen Wallfahrtsämtern die Gottesdienste an allen Mittwochen im Mai statt. Nikolaus Arnold konnte nach eigenen Angaben auch eine Zunahme der Gottesdienstbesucher verzeichnen. "Es waren in diesem Jahr immer zwischen 45 und 50 Gläubige anwesend", sagte Arnold. Da Pfarrer Andreas Treuer die Messen nicht selbst feiern könne, freue er sich besonders über die Unterstützung von etlichen Priestern im Ruhestand. "Die meisten haben uns ohne Zögern sofort zugesagt", lacht er.

Die fünf zusätzlichen Gottesdienste hielten Paul Heinzmann, Bernhard Eichkorn, Meinrad Feuerstein und Werner Pohl. Alle hatten laut Arnold eine Predigt vorbereitet. "Es gibt jetzt die Überlegung, eventuell eine Predigtreihe einzuführen", verriet Nikolaus Arnold.

Pfarrer Andreas Treuer zeigte sich im Gespräch mit dieser Zeitung eher zurückhaltend. "Die Initiative der Stadt ist vielleicht ein zukunftsweisendes Zeichen", so der Rektor der Wallfahrtskirche mit Blick auf Zahlen, die belegen, dass Wallfahrten immer mehr Zulauf erhalten. Unter den zusätzlichen Gottesdiensten leide jedoch die Werktagsmesse für die Seelsorgeeinheit, die normalerweise mittwochs um 18.30 Uhr im Wechsel zwischen Gremmelsbach und Nußbach stattfinde. Im Mai und Oktober entfalle diese. Zwei Messen an einem Werktag würden keinen Sinn ergeben und ein alternatives Angebot wie beispielsweise ein Abendlob oder eine Vesper würden nicht angenommen, meinte der Pfarrer. Auch Kornelia Kammerer konnte sich als Mesnerin der Wallfahrtskirche bei den Mittwochsgottesdiensten über mehr Messbesucher freuen als in den beiden Vorjahren. "Schätzungsweise ein Drittel sind Pilger von auswärts, die restlichen zwei Drittel sind Katholiken aus unserer Seelsorgeeinheit", schätzt Kammerer.

Die Werbeaktion der Tourist-Info, die die zusätzlichen Gottesdienste mit Flyern bewirbt, die an über 2000 Pfarrgemeinden, Kirchenchöre und andere kirchliche Gruppierungen geschickt werden, bringen folglich nur kleine Früchte. Arnold zeigt sich dennoch sehr zufrieden: "Wir bekommen immer mehr Resonanz und unser Ziel ist es ja nicht, von heute auf morgen 3000 Pilger am Tag anzulocken. Wir möchten vielmehr dieses kirchliche Juwel der Region wieder stärker ins Bewusstsein rücken", so Arnold. Er betonte, dass auch im Rosenkranzmonat Oktober wieder vier zusätzliche Gottesdienste angeboten würden.