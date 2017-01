Der Winter hat die Region fest im Griff. Am Wochenende waren die Räum- und Streufahrzeuge in der Raumschaft Triberg im Dauereinsatz (oben links, unten rechts). Männer- beziehungsweise Frauenpower war beim Schneeschippen und Freischaufeln eingeschneiter Autos ebenfalls angesagt (unten links). Während die einen Bewohner ihrer Räum- und Streupflicht auf Gehwegen pflichtbewusst nachkommen, lassen andere den gefallenen Neuschnee einfach bergeweise liegen, worüber sich so mancher Fußgänger ärgert (oben rechts). Da es auch in den nächsten Tagen kalt bleiben und nicht viel Neuschnee vom Himmel fallen soll, können die Schneeschipper eine Pause einlegen und sich wie die weiteren Wintersportfans über die weiße Pracht freuen. Foto: Börsig-Kienzler/Stein