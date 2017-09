Triberg "Da ist ja selbst Loriot harmlos in Sachen doppelter Boden"

Zunächst einmal muss ja ohnehin der Normalbürger schon oft lachen, wenn Politiker über Politik reden. Da ist es für uns Gaudiburschen dann nicht mehr so schwierig. Wenn beispielsweise die SPD in 15 der letzten 19 Jahre an der Regierung ist und sich dann über Gerechtigkeitsdefizite beschwert, ist das großes Tennis. Oder Grüne wie Kretschmann oder Palmer von den Berliner Grünen fast gelyncht werden, weil die beiden es wagen, sich mit der Realität zu beschäftigen. Da ist ja selbst Loriot harmlos in Sachen doppelter Boden.

Das aktuelle Programm ist ja frisch und aktuell. Aber da ich im Dezember und Januar wieder einen Jahresrückblick auf Tournee mache, steht Oktober und November viel kreative Arbeit an.

Als ich vor zwei Jahren erstmals in Triberg war, war das sofort Liebe auf den ersten Blick. Diese Mischung aus ruppiger Herzlichkeit und "Tal des Todes" hat mich sofort an meine grandiose Heimat Niederbayern erinnert. Triberg wird für mich also eine Art Heimkehr. Ich hoffe, dass mich die Emotionalität nicht erdrückt. Außerdem haben mir nach dem letzten Auftritt viele Triberger gesagt, ich solle wiederkommen. Also komme ich eben.

Ich bringe eine große Auswahl an Fotos und Autogramme mit, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Von daher wird das sehr gemütlich nach dem Auftritt. ■Die Fragen stellte Dieter Stein

Hat die vergangene Bundestagswahl einen Einfluss auf das Programm?

Ist die aktuelle Weltlage für Sie ein Thema?

Angesichts all dieser Probleme ist es da noch leicht, sich als Comedian über die Politik auf humorvolle Weise zu äußern?

Ist bereits ein neues Programm in Vorbereitung?

Wie kam es zustande, dass Sie nach Triberg kommen?

Werden Sie für Fotos und Autogramme nach der Veranstaltung zur Verfügung stehen?