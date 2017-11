Triberg Bürgermeisterwahl: Einspruch eingelegt

"Ich gehe nach wie vor davon aus, dass meine Nichtzulassung als Bürgermeisterkandidat rechtswidrig war. Ich bin deshalb leider gezwungen, gegen das Wahlergebnis Einspruch einzulegen", so Günther Möckesch. "Gerne hätte ich die Wähler bereits am Wahlsonntag in einer demokratischen Wahl entscheiden lassen, wer künftig die Geschicke der Stadt Triberg lenken soll. Da sich aber der Wahlausschuss der Stadt Triberg – in Verkennung der Tatsachen – dazu entschieden hat, meine Kandidatur nicht zuzulassen, musste ich eben diesen Weg gehen."

Möckesch bezieht sich dabei auf das Geschehen gegen Ende der Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl am 16. Oktober. Der Triberger Hotelier gab an diesem Tag seine Bewerbung im Vorzimmer des Bürgermeisters zu Händen von Gallus Strobel ab, ohne Hinweis auf die Bürgermeisterwahl. Ein Formverstoß insofern, als die Vorsitzende des Wahlausschusses, Barbara Duffner, Empfängerin des Schreibens hätte sein müssen. Sie erreichte das Schreiben erst am Folgetag. Es fehlte zudem ein Wohnortnachweis des Kandidaten und die Wählbarkeitsbescheinigung.

Wahlausschuss lehnt Bewerbung ab