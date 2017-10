Triberg Bestürzung über den großen Verlust

Selbst nach seiner vorzeitigen Pensionierung im Jahr 2006 war Lauer nicht nur in seinem Bekanntenkreis als fachkundiger und kompetenter Ratgeber in vielerlei Dingen gefragt. In den Jahren 1981 bis 1987 bekleidete er das Amt des Vorsitzenden des Sportvereins Triberg und steuerte das "Vereinsschiff" durch Höhen und Tiefen der Bundesligazeiten. Zudem war Lauer nicht nur in zahlreichen Vereinen der Region als meist passives Mitglied registriert, sondern war auch ein treuer Fan des FC Bayern München.

Lauer war auch in seinem privaten Umfeld ein außergewöhnlicher Mensch. Er besaß ein großes Allgemeinwissen und war auf vielen Gebieten ein echter "Hans Dampf in allen Gassen". Seine sportlichen Ambitionen beschränkten sich nicht nur auf Skifahren, auch als Segler auf dem Bodensee machte er eine gute Figur und mit seinen Segelfreunden kreuzte er mehrfach durch die Karibik.

Als Globetrotter überall auf der Welt zuhause

Obwohl Lauer als Globetrotter fast auf der ganzen Welt zuhause war, verzichtete er viele Jahre so gut wie nie auf seine wöchentlichen Kegelabende im heimatlichen Freundeskreis. Er war auch ein begeisterter Musikliebhaber und spielte mit Freude Gitarre und vor allen Dingen leidenschaftlich Klavier. Er war ein glühender Verehrer der Beatles und der Rolling Stones, aber hauptsächlich war er für klassische Musik und dementsprechende Konzertbesuche zu begeistern. Sein Lieblingskomponist war Wolfgang Amadeus Mozart, über welchen er exzellent Bescheid wusste.

Trotz seines Ruhestands übernahm Lauer im Jahr 2005 den Vorsitz im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Triberg, wo er mit seinem Wissen, seiner Kompetenz und Erfahrung viele Akzente setzte, wie auch die Fusion mit der Baugenossenschaft Schonach im Jahr 2012. Obwohl Lauer zwischenzeitlich seinen Hauptwohnsitz an den Bodensee verlegt hatte, nahm er bis zu seinem Tod dieses wichtige Amt wahr. Ein "… aus dem Auge, aus dem Sinn …" gab es für Lauer nicht. Deshalb hatte er auch in Schonach eine Wohnung, um weiterhin zeitnah vor Ort seine Aufgaben für die Baugenossenschaft wahrnehmen zu können und um seine vielen freundschaftlichen Kontakte, die er nie abbrechen ließ, zu pflegen.

Um Lauer trauern neben seiner Lebenspartnerin auch zwei Töchter, zwei Enkelkinder, weitere Verwandte, Freunde und Bekannte. Die Lücke, die der Verstorbene hinterlässt, wird nicht leicht zu schließen sein. Die Trauerfeier findet am Freitag, 13. Oktober, ab 11 Uhr in der Einsegnungshalle auf dem Friedhof in Triberg statt.