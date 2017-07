Triberg Anmeldeschluss verlängert

Und so einfach geht’s: Wer den Blumenschmuck im Vorgarten, auf dem Balkon und/ oder am Fenster bewerten lassen möchte, kann sich bis zum verlängerten Anmeldeschluss am 21. Juli einfach per Online-Anmeldung an unter www.triberg.de/Blumenschmuckwettbewerb melden oder den Teilnahmeabschnitt ausfüllen, der im Prospektständer im Triberger Rathaus ausliegt. Die Bewertungskommission wird noch im Juli vor den Ferien unterwegs sein.

Die Stadtverwaltung Triberg als Veranstalter freut sich über die Teilnahme und das Engagement der Bürger. Nähere Infos erteilt Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold, Telefon 07722/95 32 32.