Triberg 55. Partnerstadtjubiläum in Triberg steht vor der Tür

Triberg/Fréjus. Auf Einladung von Tribergs Partnerstadt Fréjus reisten am vergangenen Wochenende eine Delegation zum "Fête de la Bière" – einem Bierfest, das erstmalig in dieser Form von Seiten der Stadt Fréjus im ehemaligen Militär-Stützpunkt "Base Nature" direkt am Fréjuser Hafen organisiert wurde.