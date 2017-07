Lenzkirch (sri). Zwei Leichtverletzte und rund 20 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Landstraße 156 zwischen Lenzkirch und Schluchsee am Samstagnachmittag. Ein 40-jährige Motorradfahrer fuhr laut Polizei mit seiner gleichaltrigen Sozia von Fischbach her kommend Richtung Lenzkirch. In einer engen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Auto eines 52-Jährigen. Hierbei wurde der Motorradfahrer samt Mitfahrerin auf die Motorhaube des Autos geschleudert. Beide wurden durch das Rote Kreuz zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb, bis auf einen Schrecken, unverletzt. Die Landstraße wurde mehrfach kurzzeitig gesperrt.