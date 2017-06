Titisee-Neustadt Unbekannte brechen Automaten auf

Titisee-Neustadt (blu). In der Nacht auf Pfingstmontag, 5. Juni, versuchten in Titisee bislang unbekannte Täter, in der Strandbadstraße gegenüber dem Kurgarten einen auf dem dortigen Parkplatz aufgestellten Parkscheinautomaten aufzubrechen, teilt die Polizei mit. Dabei seien die Täter mit brachialer Gewalt zu Werke gegangen. Am Parkscheinautomaten entstand nach Aussagen der Polizei Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Trotzdem sei es den Tätern nicht gelungen, den Automaten so zu öffnen, dass sie das darin befindliche Geld entwenden konnten. Das Polizeirevier Neustadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können sich zu melden, Telefon 07651/9336-0.