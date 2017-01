Titisee-Neustadt Renntage hautnah an der Strecke erleben

An den jeweiligen Finaltagen der Weltcup-Wettbewerbe, samstags und sonntags, kosten die Eintrittskarten im abgesperrten Zielraum für Erwachsene je zehn Euro. Ein Ticket mit reserviertem VIP-Parkplatz im Parkhaus ist für je 20 Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche (sechs bis 15 Jahre) bezahlen je sieben Euro. An den beiden Freitagen ist der Eintritt für Zuschauer kostenlos. Zu allen Preisen kommt noch die Vorverkaufsgebühr dazu. Tickets sind erhältlich in allen Tourist-Info der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, telefonisch unter 07652/12 06 30 sowie bei den Vorverkaufsstellen von Reservix und unter www.reservix.de.