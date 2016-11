Titisee-Neustadt. Zu einem Vorfall mit zwei "Horror-Clowns" kam es am Sonntag zwischen 20.30 und 21 Uhr es auf dem Verbindungsweg zwischen Hauptstraße und Walter-Göbel-Weg in Neustadt. Dabei beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann an den Ärmeln festgehalten wurde. Dabei stießen die Clowns Tierlaute aus. Der Zeuge stieß die Täter weg. Diese flohen in Richtung Treppe zur Talstraße. Sie sind zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, trugen weiße Overalls, schwarz-orangene Perücken und Fratzenmasken. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07651/9 33 60 zu melden.