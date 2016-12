Titisee-Neustadt Blitzeis: Junge Frau stirbt bei Unfall auf B 31

Titisee-Neustadt - Straßenglätte hat am Sonntagmorgen zu zahlreichen Unfällen geführt. Der schlimmste Unfall ereignete sich in Titisee-Neustadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Auf der B 31 ist eine 34-jährige Frau ums Leben gekommen, elf weitere Personen wurden verletzt. An dem Unfall war auch ein Rettungswagen beteiligt. Die Bundesstraße war stundenlang voll gesperrt.