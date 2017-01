Sulz Märchenhafte Narrenparty in Mühlheim

Sulz-Mühlheim-Renfrizhausen - Für Zunftmeister Adrian Redel war es fast schon "märchenhaft", was in der Mühlbachhhalle bei der Narrenparty los war - egal ob auf der Bühne, in der Halle selbst oder im angebauten Barzelt. Die Gäste waren im Fasnetshäs der Zünfte gekommen, hatten sich mit viel Aufwand verkleidet und hielten sich auch an das vorgegebene Motto "Märchen".