Sulz a. N. Zukunftswerkstatt weckt Optimismus

Sulz-Sigmarswangen. Resultat des Abends war eine Aufbruchstimmung, hervorgerufen durch die vielen Ideen, die an neun Thementischen von rund 60 Anwesenden mithilfe engagierter Moderatoren rege diskutiert und notiert wurden. "Wir müssen etwas tun, wenn es ›Unser Laden‹ 2020 noch geben soll, doch die anstehenden Aufgaben sind zu groß, um sie allein durch den Vorstand und die Aufsichtsräte bewältigen zu können", sagte Vorstand Erwin Hauser. "Wenn es ums Wesentliche geht, halten wir zusammen", beschwor Ortsvorsteherin Sabine Breil die Leistungsfähigkeit der Dorfgemeinschaft und erinnerte an die Gründung der Genossenschaft kurz nach Schließung des letzten inhabergeführten Ladens im Dorf 1994. Sigmarswangen ohne Laden, der auch einen Kommunikationsmittelpunkt darstelle, soweit dürfe es nicht kommen, betonte sie dessen Bedeutung für alle Altersstufen. Man dürfe nicht nur an die ältere Generation denken, sondern auch daran, wie unkompliziert Kinder den Umfang mit Geld üben und unmotorisierte Jugendliche selbstständig einkaufen könnten.

Geradezu überwältigt und sehr erleichtert zeigten sich Erwin Hauser, Kurt Gruhler und das gesamte Ladenteam angesichts der Bereitschaft zahlreicher Bürger, ihre Ideen und Tatkraft einzubringen. Hans-Ulrich Händel, Beauftragter der Stadt Sulz für Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung, moderierte den Abend und konstatierte erfreut, dass seine anfängliche Bitte, etwa 20 sogenannte "Kümmerer" zu finden, mit 35 Personen weit übertroffen wurde. Damit wird ein Zukunftsprozess in Gang gesetzt, den Stadtrat Jürgen Herbst initiiert hatte.

Diskutiert wurde ergebnisoffen, ohne Tabus. Getränke, mit Blumen dekorierte Tische und ein liebevoll vorbereitetes Buffet trugen zur angenehmen Atmosphäre bei.