Sulz a. N. Wortbilder mit Witz und Melancholie

Sulz-Glatt. Der mit zahlreichen Preisen für sein literarisches Werk belohnte Schriftsteller, bekannt für seine Erzählminiaturen und Prosagedichte, ist Literaturfreunden in der Region und weit darüber hinaus längst ein Begriff. Und so seine kleinen, komprimierten Sprachgebilde in tiefgründiger Betrachtung, deren Schönheit sich erst entfaltet, wenn man sich länger darauf einlässt.

Reinhold Kälberer freute sich bei der Lesung, zahlreiche Besucher begrüßen zu können. Mit Walle Sayer fühle er sich seit Jahren verbunden. "So wie der Autor sich hinter einem Pseudonym verbirgt, so versteckt er sich auch zwischen den Zeilen seiner Prosagedichte. Wer Sayer verstehen will, muss durch die Zeilen hindurchspähen, wie durch die Bretter eines Gartenzauns, hinter dem sich der Autor Stück für Stück preisgibt", erklärte er.

Zur Einstimmung rezitierte der Schriftsteller, Jahrgang 1960, einige erfrischende Wortbilder nicht ohne Witz und ab und an mit Melancholie behaftet. Die Sujets basieren auf Heimat, Kindheit, Familie oder Postkarten, die ins Haus flattern. Aber auch Alltägliches, das ihn umgibt, inspiriert ihn. So macht er in einem lustigen Prosagedicht einen Karton, in dem sich seine neue Waschmaschine befand, zum Protagonisten. Zum Thema Umschulung hat er ein Gedicht mit dem Titel "Ein Nikolaus zum Osterhase umgeschult". Dann wiederum ist Sayer nachdenklich, wenn er in einem Triptychon das Altern seines Vaters beschreibt. Mit Begeisterung, aber auch mit Staunen lauschten die Zuhörer diesem feinen Schliff seiner Sprache, die man nicht nur hört, sondern auch spürt und die kein bisschen abgehoben ist.