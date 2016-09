Sulz a. N. Weihnachtszauber erstmals in Sulz

"Das Ambiente passt", sagt Klaus Berggötz, der bereits sechs Termine mit Fulterer organisiert hatte. Ein Konzert fand in Alpirsbach statt, die anderen fünf in der Mühlwieshalle Marschalkenzimmern. Dort waren die Veranstaltung regelmäßig ausverkauft.

Der Sänger will den Besuchern seine Heimat Südtirol nahebringen

Dass Fulterer nun in Sulz auftreten will, sei dessen Entscheidung gewesen, sagt Berggötz. Allerdings sind hier auch gute Voraussetzungen gegeben. Die Stadthalle im Backsteingebäude liegt neben dem Bahnhof: Da können die Fans mit dem Zug anreisen. Auch gibt es genug Parkmöglichkeiten – in Marschalkenzimmern war das vor allem bei Schnee durchaus ein Problem. Die Sulzer Stadthalle ist außerdem bestens mit einer geräumigen Bühne und Bewirtungsmöglichkeiten ausgestattet. Was es allerdings nicht mehr geben wird, ist der VIP-Bereich. Die Bewirtung findet im Foyer statt, während die Halle gestuhlt wird.