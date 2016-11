Sulz a. N. Weihnachtsmarkt eröffnet die Adventszeit

Am Freitag, 25. November, wird der Sulzer Marktplatz im Lichterglanz erstrahlen und die Advents- und Weihnachtszeit eröffnen. Das Rahmenprogramm startet um 16 Uhr. HGV-Vorsitzende Gislinde Sachsenmaier wird zusammen mit Bürgermeister Gerd Hieber gegen 17 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung einschalten.

Auf der Bühne treten die Schülerbands der Lina-Hähnle-Realschule, der Chor der Grund- und Werkrealschule "Wilde Töne", die Kindervolkstanzgruppen "Tanzkids" und "Tanzraupen", der Posaunenchor Sulz, sowie das "Duo Magic Moments" auf.

Das Schaufenster-Rätsel kam bisher sehr gut bei den Kindern an. Daher wird es dieses Jahr zum vierten Mal aufgelegt. Die Preise und Rätselbögen können am Stand des Kinder- und Jugendbüros (zwischen Gasthaus Lamm und Reisebüro Plocher) abgeholt werden. Das Kinder- und Jugendbüro bietet dort auch Bastelarbeiten für Kinder an.