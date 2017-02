Sulz a. N. Von Klassik bis Rock-Musik

Klar: Ein gewisser Mut gehörte dazu. Den Anfang machte die Fünftklässlerin Shania Beier mit ihrer Violine. Zusammen mit Lehrer Martin Schneider am Violoncello spielte sie eine Bauernkantate und gleich anschließend das volkstümliche "Bella Bimba". Recht forsch und mit Tempo trug Annalena Wegenast, ebenfalls eine Fünftklässlerin, mit der Geige, begleitet am Klavier von Annette Blaas, ein Menuett von Luigi Boccerini vor. Der Neuntklässler Nico Schumann hatte eine technisch anspruchsvolle Mozart-Fantasie auf dem Klavier ausgewählt. Schuberts "Forelle" mit dem Bariton hört man nicht alle Tage: Kevin Moisset spielte das bekannte Werk auf dem Blasinstrument zusammen mit Cellobegleitung.

Es gab aber nicht nur Klassik zu hören: Leonie Kiefer zeigte ihr Können mit der Blockflöte bei dem Phil-Collins-Stück "You’ll be in my Heart". Elisabeth Maier sorgte für Klavierbegleitung. Die Klasse sechs von Kristina Röhrig hatte im Musikunterricht von den Sportfreunden Stiller "Applaus, Applaus" mit Gesang und verschiedenen Instrumenten einstudiert. Das führten sie jetzt vor Zuhörern auf. David Gamerdinger zeigte sein Können auf der E-Gitarre und anschließend am Klavier zusammen mit Gabriele Réti (akustische Gitarre) bei "Layla" von Eric Clapton. Den Schluss machte ein Violoncello-Quartett (Felix Schumann, Susanna Siegel, Amelie Schneider und Dominika Richter) mit "Game of Thrones". Weitere Mitwirkende: Jessica van de Walle, Fabian Eberhardt, Jasmin Schmidt, Felix Eberhardt (alle Klavier), Désiré Schumann (Violine), Julian Klingenstein (Posaune), Jessica Rall (Trompete) und Rebekka Knödler (Tenorhorn). Gerd Schermann und Ferdinand Liemer gaben Leseproben aus ihrem selbst geschriebenen Roman "Frei".