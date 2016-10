Sulz a. N. Vom Staub der Vergessenheit befreit

Sulz-Glatt. Die Malerin wird den Zusatz "vergessen" nach dieser Ausstellung hoffentlich nicht mehr tragen müssen. Bleiben ihre Werke doch im Gedächtnis der Betrachter.

Musikalisch umrahmten der Pianist Michael Hauser und der Klarinettist Sven Gnass die Vernissage mit Stücken aus den 50er und 60er Jahren. Landrat Wolf-Rüdiger Michel begrüßte die Gäste und erzählte von der legendären Bildungseinrichtung nur zehn Kilometer von Glatt entfernt – der Kunstschule Bernstein. Dort verbrachte Riccarda drei Jahre.

Die Malerin sei in Vergessenheit geraten, obwohl sie doch eine Schlüsselrolle in der Geschichte von Bernstein gespielt hätte. Sie hätte der zeitgenössischen Kunst Richtungsimpulse gegeben. "Mitten in der schwäbischen Provinz", so Michel. Diese Retro­spektive würde den Landkreis bereichern und auch an vergangene Einzellaustellungen von Künstlern der Bernsteinschule anknüpfen. Sie würde gebührend Beachtung durch diese Ausstellung finden, sagte Michel.