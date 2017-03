Sulz a. N. Viele fiebern dem Doppelkonzert schon entgegen

Sulz-Bergfelden. Aus Anlass des bevorstehenden Doppelkonzerts des Musikvereins Bergfelden mit dem Musikverein aus Straßberg am 22. April in der Dickeberghalle, stand für die Musiker das alljährliche Probewochenende im Feriendorf Eckenhof in Schramberg-Sulgen auf dem Programm.