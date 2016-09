Sulz a. N. Unterrichtsbeginn in der Stadt Sulz und den Ortsteilen

Der Unterricht an der Grundschule Hopfau beginnt am 12. September für die Schüler der Klassen 3 und 4 um 8 Uhr. Schulbeginn und Schulaufnahmefeier in Dürrenmettstetten: Am Montag, 12. September, beginnt der Unterricht für Klasse 2 um 8.10 Uhr und endet um 11.45 Uhr. Am Samstag, 17. September, findet die Aufnahmefeier der Schulanfänger von Hopfau und Dürrenmettstetten statt. Um 9.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Kirche in Dürrenmettstetten. Anschließend findet eine Aufnahmefeier in der Schule statt. Eltern, Geschwister, Paten und Großeltern sind dazu eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgen die Eltern der 2. Klasse. Der Unterricht an der Grundschule Holzhausen beginnt am 12. September um 8 Uhr für die Klassen 2 bis 4. Unterrichtsende ist an diesem Tag um 12.15 Uhr. Die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler findet am Donnerstag, 15. September, statt.

Unterrichtsbeginn an der Grundschule Mühlheim für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 12. September, um 8.45 Uhr, Ende um 12.15 Uhr.

Für die Erstklässler fängt die Schule am Donnerstag, 15. September, mit einem Gottesdienst um 9 Uhr in der Kilianskirche an. Hierzu sind alle Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und die Gemeinde eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet die Aufnahmefeier in der Grundschule Mühlheim/Turnhalle statt, und die Erstklässler erleben ihre erste Unterrichtsstunde. Voraussichtliches Ende der Feier wird gegen 12 Uhr sein.