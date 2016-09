Sulz a. N. Trainer bilden Bürgermentoren aus

S ulz. Wie werden Verhandlungen und Gespräche geführt, Diskussionen moderiert oder Konflikte bewältigt? Wie können Ideen umgesetzt werden? Wer sind Ansprechpartner? Das sind einige der Inhalte des Kurses, der am 15. Oktober in Sulz startet. Bürgermentoren können als Ratgeber, Talentsucher, Dialogstifter oder Brückenbauer tätig sein. Angesprochen werden besonders Engagierte, die das Gemeindewohl im Blick haben.

Schirmherr dieses Projekts ist Bürgermeister Gerd Hieber. Er betonte gestern beim Pressegespräch, dass es in Sulz und in den Stadtteilen bereits ein breites ehrenamtliches Engagement in Vereinen, Kirchen und Initiativen gibt. Das soll auch fortbestehen. Die Schulung von Bürgermentoren, die andere engagierte Menschen begleiten und motivieren, werde eine Ergänzung sein, um Bestehendes zu stärken, aber auch Neues zu initiieren.

Das Mentorenprogramm in Sulz fördert das Sozialministerium Baden-Württemberg. Momentan werden Hans-Ulrich Händel, in der Verwaltung zuständig für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Sabine Schumann und Caren Totzauer als Mentorentrainer beim Paritätischen Bildungswerk in Stuttgart ausgebildet. Unter anderem bekommen sie vermittelt, welche Anlaufstellen bei der Umsetzung von Ideen zu berücksichtigen sind. Grundlagen der Kommunikation, der Moderation und Präsentation von Inhalten oder Konfliktbewältigung sind weitere Themen. Doch auch der Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmern spielt eine wichtige Rolle. Begeistert war Caren Totzauer von Projekten wie Wander- oder Kunstpfad in anderen Gemeinden. "Was Mentoren dort geschaffen haben, stößt auf Resonanz", berichtete sie.