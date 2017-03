Sulz a. N. Straßenbauamt saniert Stützmauer in Horber Straße

Sulz-Bergfelden. In Bergfelden finden Bauarbeiten statt: Der Ausbau mit schnellem Internet durch die Telekom hat begonnen (siehe auch Bericht auf unserer Dornhan-Seite). Das Gewerbegebiet werde mit versorgt, teilte Ortsvorsteher Martin Sackmann am Mittwoch dem Ortschaftsrat mit. Bis Ende nächster Woche werde die Baumaßnahmen weitgehend abgeschlossen sein. Der Vermarktungsstart für das schnelle Internet sei Ende August/Anfang September geplant. Sackmann informierte außerdem, dass die Stützmauer an der Horber Straße vom Straßenbauamt saniert werde. Der Zaun komme dabei weg. Mitte Mai sei Baubeginn, Mitte Oktober Fertigstellung. Die Kosten lägen bei 40 000 Euro.